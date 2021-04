Mino Raiola dà l’ultimatum al Borussia Dortmund per Erling Haaland: il punto

Il centravanti più richiesto nel panorama europeo continua ad essere Erling Haaland che in questa stagione ha battuto record dopo record arrivando ad ottenere risultati mostruosi a livello personale: 37 gol in 38 partite a soli 20 e gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Il Manchester City è sulle sue tracce ma sembra che la sua prossima destinazione possa essere Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco è la squadra più in vantaggio per il centravanti norvegese ma l’operazione sembra non decollare.

Calciomercato, ultimatum al Dortmund per Haaland

La concorrenza è tanta e infatti Mino Raiola, secondo quanto riportato da’ CaughtOffside’, avrebbe lanciato un ultimatum al Borussia Dortmund per lasciare andare Haaland in estate. Il Borussia è pronto a sacrificarlo ma solo per il prezzo giusto e la richiesta, commissioni comprese, si aggira intorno ai 150 milioni di euro, come sottolineato da ‘The Athletic’. Haaland potrebbe fare lo stesso percorso di Robert Lewandowski che passò proprio dal Borussia al Bayern.

Mino Raiola sta provando a manovrare le scelte del Dortmund per indirizzare il futuro di Haaland verso il Bayern Monaco, ma il club tedesco non vuole commettere gli stessi errori e si deciderà a sacrificare Haaland solamente alle condizioni prestabilite. Occhio anche a Barcellona, Real Madrid e Chelsea, pronte a inserirsi all’assalto del formidabile attaccante norvegese.