Il Milan a fine stagione potrebbe intraprendere uno scambio con un club di Premier League: guida l’affare Jorge Mendes

Milan che dopo le ultime due sconfitte consecutive vede minacciata e non poco la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti i rossoneri al momento si trovano al quinto posto in classifica a pari punti con Juventus e Napoli, ma le prossime giornate saranno fondamentali per riuscire a tenere al sicuro l’entrata nei primi quattro posti. Nel frattempo si lavora già alla prossima sessione estiva di calciomercato, dove serviranno diversi rinforzi per migliorare quanto fatto quest’anno.

Nel mirino del Milan sembrerebbe essere finito Pedro Neto, calciatore del Wolverhampton per il quale i rossoneri potrebbero avanzare una proposta di scambio. A guidare l’operazione sembrerebbe essere l’agente Jorge Mendes, pronto a convincere i due club a mandare in porto lo scambio.

Calciomercato Milan, Pedro Neto nel mirino: scambio con Leao

Un futuro tutto da costruire in casa Milan, che si prepara già alla prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti i rossoneri, in attesa di capire se il prossimo anno giocheranno in Champions League o meno, iniziano a guardarsi intorno per trovare rinforzi per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside.com’, il Wolverhampton avrebbe puntato il mirino su Rafael Leao, attaccante rossonero che in questa stagione ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 7 gol e 5 assist. Visto l’interesse del club inglese il Milan potrebbe pensare ad uno scambio con Pedro Neto, esterno offensivo classe 2000, che in questa stagione ha messo a segno 5 gol e 5 assist in 35 presenze. A guidare l’operazione sarebbe Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori, pronto a trovare la soluzione migliore per i suoi assistiti. Entrambi sarebbero valutati intorno ai 30-35 milioni di euro, dunque lo scambio sarebbe alla pari. Vedremo il Milan cosa deciderà di fare con il talento portoghese arrivato dal Lille.