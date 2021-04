Calciomercato Juventus, asse PSG-Manchester City | Sfumano due bomber!

Ipotesi di scambio stellare tra PSG e Manchester City, avversarie in semifinale di Champions League ma possibili ‘alleate’ sul calciomercato. La Juventus potrebbe vedere sfumare due importanti obiettivi: cifre e dettagli

Dal campo al calciomercato: la spettacolare semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester City offre spunti anche in sede di mercato. I due club sono infatti usciti ‘alleati’ dal caos Superlega, diventando tra le prime società al fianco della UEFA nella ‘battaglia’ del presidente Ceferin. Un asse che potrebbe consolidarsi anche in vista delle trattative estive: ecco l’ipotesi di scambio tra PSG e Manchester City che potrebbe interessare da vicino anche la Juventus. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, ipotesi scambio PSG Manchester City | Juventus ko! Cifre e dettagli

Uno dei nomi più chiacchierati in casa PSG è quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter ha vissuto una stagione piuttosto tormentata dal punto di vista degli infortuni ed è tornato a far parlare di sé in ottica mercato. Come noto, infatti, l’argentino è sul taccuino della Juventus e nelle ultime settimane è stato nuovamente accostato ai bianconeri. Un altro attaccante cercato per la successione di Cristiano Ronaldo è Gabriel Jesus, a cui Guardiola spesso rinuncia nelle partite più importanti. Dall’asse tra parigini e ‘Citizens’ potrebbe così nascere l’ipotesi di scambio tra il bomber argentino ed il brasiliano. Un affare che rischia di ‘beffare’ la Juventus.

Icardi e Gabriel Jesus sono entrambi valutati circa 50-60 milioni di euro e potrebbero così finire in uno scambio alla pari tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Il club bianconero vedrebbe invece sfumare due obiettivi in un colpo solo. In ogni caso, al momento non c’è nulla di concreto: i pensieri delle due società sono ora rivolti alla Champions League e al finale di stagione. Occhi puntati, però, sull’asse PSG-City.