Calciomercato Juventus, scambio Icardi-Dybala | Salta tutto

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Icardi in uno scambio con Dybala: ma lo scenario sembra essere diverso

La Juventus è alle prese con diversi problemi per quanto riguarda i rinnovi dei suoi migliori giocatori. Oltre a Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala è in scadenza di contratto nel 2022. L’argentino sta disputando la sua peggior stagione con la maglia bianconera della sua carriera, ed è mancato tantissimo ad Andrea Pirlo, soprattutto nei match clou. La trattativa del rinnovo è in fase di stallo e non è detto che si sblocchi, anzi. ‘La Joya‘ potrebbe fare le fortune di un’altra squadra.

Juventus, salta lo scambio Dybala-Icardi

In caso di mancato rinnovo, Paulo Dybala dovrà per forza di cose lasciare la Juventus la prossima estate, per evitare che se ne vada a zero. L’idea del club bianconero era quella di impostare uno scambio alla pari con Mauro Icardi, che non disdegnerebbe il ritorno in Serie A. Il centravanti argentino è un vecchio obiettivo della Juve già ai tempi dell’Inter. Ma le cose secondo ‘AS’ sono diverse: Dybala vorrebbe restare a Torino fino alla scadenza programmata nel 2022, liberarsi a parametro zero e firmare con il PSG. Una vera e propria beffa per il club bianconero.