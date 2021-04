Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il trasferimento di Haaland in una big europea si complica: Juventus, e non solo, alla porta

È lui l’uomo del momento (e anche del calciomercato che arriverà): Erling Haaland. E no, non è una novità. Il campione norvegese del Borussia Dortmund ha fatto girare la testa a praticamente tutte le big europee, con il Barcellona in pole position. Ma neanche Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid (vi avevamo detto che c’erano tutte, no?) che non starebbero di certo a guardare le mosse di Laporta. Nonostante il corteggiamento, però, le cose potrebbero anche rimanere come sono, a patto che la squadra giallonera riesca a centrare l’obiettivo.

Calciomercato Juventus, Haaland non arriva | Le condizioni del Borussia

E l’indiscrezione sul futuro di Haaland arriva proprio dalla Spagna. Secondo ‘El Mundo Deportivo’, infatti, se il Borussia Dortmund dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, il ventenne nato a Leeds, ma norvegese, potrebbe rimanere in Germania. Le cose, per la squadra di Edin Terzić, sembrano essere meno complicate del previsto: al momento sono quinti in Bundesliga, ma a dividerli dall’Europa che conta c’è un solo punto. Le mosse, insomma, per trattenere il suo campione (che è anche una miniera d’oro al momento), passano proprio dalle prossime tre gare.

Il Barcellona, che è il club più avanti nelle trattative, potrebbe leggere la notizia con un certo disappunto, o forse no. I 150 milioni di euro che servirebbero per strappare Haaland ai tedeschi non ci sono, e la concorrenza spietata delle altre squadre – Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City, come abbiamo già detto – potrebbe far sfumare per sempre l’approdo del campione classe 2000 alla corte di Roland Koeman. Se si dovesse, invece, aspettare un anno, la clausola rescissoria prevista da contratto dimezzerebbe il costo dell’operazione, rendendola decisamente più abbordabile per i blaugrana, messi in ginocchio più che mai dalla crisi economica e finanziaria dovuta al Coronavirus.

Quale che sia il futuro della nuova stella del firmamento calcistico, però, una cosa è certa: continuerà a regalare giocate e gol ovunque andrà, perché sì, lui è un predestinato.