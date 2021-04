La Juventus riflette sul futuro di Andrea Pirlo: il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A e porterebbe due colpi

La Juventus fatica ad avere continuità nei risultati in questa stagione. Infatti i bianconeri nell’ultima uscita contro la Fiorentina, partita fondamentale per entrambe per motivi diversi, non è riuscita ad andare oltre l’1-1. Il risultato di Firenze ovviamente complica la corsa alla prossima Champions League, e porta la società juventina a riflettere sul futuro di Andrea Pirlo. Infatti il tecnico bianconero continua ad essere fortemente in bilico e si inizia a riflettere su alcuni profili che potrebbero sostituirlo nella prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il tecnico chiama Ronaldo | La mossa del presidente

Tra i profili che interessano c’è anche quello di Gian Piero Gasperini, allenatore che ha portato l’Atalanta ad essere una big di Serie A, con ottimi risultati anche in Europa. Qualora la scelta ricadesse su di lui, potrebbe portare con sé in bianconero due big della ‘Dea’.

Calciomercato Juventus, non solo Gasperini dall’Atalanta: anche Gosens e Zapata

La Juventus inizia a pianificare il futuro in vista del termine della stagione e della prossima sessione di calciomercato. Per prima cosa bisognerà capire chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, con il probabile addio di Andrea Pirlo. Tra i profili che interessano c’è quello di Gasperini, che potrebbe portare due fedelissimi alla Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, l’indiscrezione sull’allenatore | “C’è stato un contatto, è certo”

Questi sarebbero Duvan Zapata e Robin Gosens, due giocatori cresciuti molto in nerazzurro. I due giocatori sarebbero valutati rispettivamente 50 milioni e 35 milioni di euro. In caso di arrivo dell’attaccante colombiano ovviamente verrebbe bloccato il riscatto di Alvaro Morata, mettendo tra i risparmi i 45 milioni da dare all’Atletico Madrid. Altri 20 milioni per raggiungere gli 85 per i talenti della ‘Dea’, potrebbero arrivare dalla cessione di Alex Sandro, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Poi anche l’abbassamento del monte ingaggi andrebbe a favorire il loro acquisto, visto che l’ingaggio di Zapata e Gosens sarebbero inferiori a quelli di Morata e Alex Sandro. Dunque con l’arrivo di Gasperini la Juventus sarebbe pronta a rinforzarsi e non poco.