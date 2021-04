Giorgio Chiellini continua a ragionare sul proprio futuro calcistico: si aprono due scenari per il difensore della Juventus

Manca poco al termine della stagione, e le questioni da risolvere in casa Juventus sono ancora tante. Per prima cosa bisogna mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League, cosa non semplice dopo i risultati delle ultime uscite, e tentare di portare a casa la Coppa Italia. Fuori dal campo invece va risolta ancora la questione allenatore e rinnovi. Tra i calciatori in scadenza di contratto c’è anche Giorgio Chiellini, che essendo un classe 1984 sta riflettendo su quale potrebbe essere il proprio futuro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, erede Pirlo dalla Serie A | Porta due big con lui

Tra le opzioni c’è certamente quella di appendere gli scarpini al chiodo, cosa che però non sembrerebbe ancora pronto a fare. Così per il centrale difensivo bianconero potrebbero aprirsi due scenari differenti. In uno sarà fondamentale il ritorno di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, futuro Chiellini: permanenza con Allegri o addio in MLS

Dopo 16 anni con la maglia della Juventus, per Giorgio Chiellini è arrivato il momento di capire cosa fare nell’immediato futuro. Infatti per il classe 1984 arriva il tremendo dubbio se lasciare il calcio giocato o proseguire almeno per un altro anno. Il difensore non sembrerebbe ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, ma l’offerta di rinnovo da parte della Juventus ancora non è arrivata.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorna Allegri | Sacrificio per arrivare al bomber

Così, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per lui si potrebbero aprire due scenari totalmente differenti. Infatti il primo riguarda il possibile addio alla maglia bianconera, con un futuro in MLS, dove avrebbe ricevuto alcune offerte e il calcio è in forte ascesa. Per il secondo scenario invece sarebbe fondamentale il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Infatti con il ritorno del tecnico toscano in bianconero potrebbe arrivare anche il rinnovo per il centrale difensivo. Due scenari totalmente opposti che nel giro di un mese vedranno Chiellini prendere una scelta definitiva.