La Juventus a fine stagione potrebbe tornare in mano a Massimiliano Allegri: chiesto subito un bomber, ma serve un sacrificio

Si prepara una rivoluzione a fine stagione in casa Juventus. Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono piano piano andati a sfumare, così i bianconeri vogliono cambiare marcia e tornare a dominare in Serie A, ma soprattutto a essere competitivi in Champions League, qualora la qualificazione arrivi. Nel frattempo la società è già al lavoro per il futuro. Il primo ruolo a cambiare dovrebbe essere quello dell’allenatore, dove Andrea Pirlo sembrerebbe vicino a dire addio alla Juventus. Tra i vari nomi accostati ai bianconeri continua ad esserci il ritorno di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano molto probabilmente chiederebbe subito l’acquisto di un nuovo bomber per la rosa. Per arrivare all’attaccante nel mirino però bisognerà sacrificare un top player a centrocampo e aggiungere anche una parte cash.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede Gabriel Jesus: sacrificato Bentancur

La Juventus è pronta ad affrontare un finale di stagione molto concitato, ma nel frattempo continua a lavorare per la prossima stagione. Infatti per prima cosa si ragiona sull’addio di Andrea Pirlo, che potrebbe essere sostituito dal ritorno di Massimiliano Allegri.

Il primo obiettivo del nuovo ciclo del tecnico toscano sarebbe quello di portare in bianconero un attaccante. A finire nel mirino juventino sembrerebbe essere Gabriel Jesus, bomber del Manchester City che in questa stagione ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 13 gol e 3 assist. Per arrivare al bomber brasiliano però, valutato 60 milioni di euro, i bianconeri dovranno fare un sacrificio. Così potrebbe arrivare la cessione di Rodrigo Bentancur, centrocampista che porterebbe nelle casse juventine 40 milioni. Oltre a questa cessione ovviamente andrebbe aggiunta una parte cash di 20 milioni per raggiungere la somma richiesta dal club inglese. Dunque subito un grande colpo in attacco con il ritorno di Allegri, ma che porterebbe ad un doloroso addio.