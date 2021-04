Calciomercato Juventus, che attacco | "Pirlo è un sagomato"

La Juventus sta vivendo un pessimo periodo dentro e fuori dal campo: arriva l’attacco alla dirigenza e a Pirlo

La Juventus sta vivendo una stagione disastrosa sotto certi punti di vista. C’è stato troppo presto l’addio allo scudetto, in un Inter che per gran parte del campionato non ha avuto rivali, almeno da quando il Milan si è chiamato fuori. C’è stata anche l’uscita dalla Champions League, contro una squadra sulla carta più debole come il Porto. E ora, anche la qualificazione alla prossima edizione è a rischio e lo scontro diretto tra Juve e Milan del 9 maggio diventa decisivo. Nel mirino delle critiche è finito, per forza di cose, Andrea Pirlo e la dirigenza bianconera.

Juventus e Pirlo nel mirino delle critiche

In particolare, il giornalista Carlo Perrone in un articolo presente sul ‘Corriere dello Sport‘, ha parlato della Juventus e di Pirlo: “Dopo aver cacciato Allegri, lo scudetto vinto con Sarri ha indotto la dirigenza della Juve a credere che i giocatori prosperassero anche con un sagomato come Pirlo. Non si spiega questa scelta, altrimenti, visto l’inesistente esperienza da allenatore dopo un grande passato da calciatore“. Insomma, parole dure che certificano il pessimo momento della Juve dentro e fuori dal campo, anche dopo il caos Superlega.