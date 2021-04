L’Inter deve tenere gli occhi ben aperti riguardo al futuro di Milan Skriniar con la maglia nerazzurra: occhio all’assalto della big spagnola

Manca sempre meno all’incoronazione dell’Inter come campione d’Italia. I nerazzurri, dopo un lungo periodo di declino dal punto di vista tecnico ed economico subentrato alla vittoria dello storico triplete, stanno per tornare alla ribalta strappando lo scudetto alla Juventus. Un’egemonia durata ben nove anni quella dei bianconeri, ma ora sul trono della Serie A siederà una nuova regina. I lombardi, inoltre, possono contare forse sulla migliore rosa nel Bel Paese e non ci saranno, di conseguenza, molti cambi in vista dell’estate. Attenzione, però, al fronte uscite, con alcuni big finiti nel mirino delle grandi squadre d’Europa. In questo senso, non arrivano notizie confortanti dalla Spagna: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, pericolo Skriniar: Barcellona all’assalto

Inter dominante in Serie A, con un occhio sempre attento al calciomercato. I nerazzurri hanno acquisito totale consapevolezza dei propri mezzi dal girone di ritorno in poi. A dimostrazione di questo decisivo passo in avanti, è arrivato un filotto della bellezza di undici vittorie consecutive in campionato. Un risultato che ha lanciato gli uomini di Conte direttamente verso la vittoria dello scudetto. Una situazione ottimale, quindi, che non porterà quasi sicuramente a numerosi interventi nel gruppo squadra.

Occhio, però, al fronte uscite. Il Barcellona, come rivela ‘Donbalon.com’, starebbe progettando l’assalto a Milan Skriniar per la prossima sessione di trasferimenti. Lo slovacco è un elemento importante della triade difensiva del tecnico salentino, ma non fondamentale. Lo stesso giocatore, poi, non sarebbe convinto di proseguire il percorso a Milano, viste le difficoltà avute nelle competizioni europee e conscio di non essere un punto centrale della retroguardia.

Il suo contratto, inoltre, scade a giugno 2023, ma pare abbia respinto per il momento i tentativi di rinnovo da parte della ‘Beneamata’. Il suo valore, perciò, potrebbe aggirarsi intorno ai 65 milioni di euro sempre secondo il sito spagnolo. Il 26enne è possibile sia una soluzione ideale per il club guidato da Koeman, al fine di riprendere la retta via già dalla prossima stagione. Sulle tracce dell’ex Sampdoria, però, ci sarebbe anche il Real Madrid. L’Inter si prepara alla possibile offensiva e staremo a vedere quale sarà il futuro di Skriniar.