L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione: assalto al centrale difensivo, c’è anche l’idea Chelsea

Ancora pochi punti, poi l’Inter diventerà campione d’Italia dopo un dominio assoluto da parte della Juventus. La società nerazzurra, nel frattempo, è già al lavoro per arrivare a colpi interessanti puntellando la rosa a disposizione di Antonio Conte. Idee avvincenti per diventare protagonisti anche a livello internazionale dopo la cocente eliminazione ai gironi di Champions League. L’allenatore leccese, inoltre, si siederà con la società al termine della stagione per stabilire acquisti e cessioni in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Ginter nel mirino dei nerazzurri

Matthias Ginter sarebbe finito nel mirino dell’Inter con il centrale difensivo del Borussia Monchengladbach ha svelato di voler giocare in Champions League. All’età di 27 anni è anche pronto per un’avventura avvincente per il suo futuro dopo esser stato campione del Mondo con la maglia della Germania. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea, che avrebbe provato a rinforzarsi già in passato con il suo possibile innesto.

Ai microfoni di Sky Deutschland lo stesso Ginter ha svelato: “Fondamentalmente tutti vogliono giocare in Europa”. Poi ha aggiunto: “Ma ci sono alcuni altri criteri che sono fondamentali per una scelta. Vedremo cosa succederà in futuro”. Infine, ha rivelato: “Non si è ancora parlato di questo”. La dirigenza nerazzurra cercherà di convincere il 27enne centrale tedesco, che continua a collezionare prestazioni importanti in Bundesliga.

Ginter ha collezionato in questa stagione ben 43 presenze complessivamente andando anche a segno per due volte. Ora il suo futuro è ancora incerto con il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il suo obiettivo è quello di essere protagonista anche in Champions League confrontandosi con i migliori attaccanti d’Europa.