Nonostante la titolarità, il futuro di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter sembra ancora in bilico. Il giocatore danese, arrivato in nerazzurro dal Tottenham, resta un pallino di Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, finalista della scorsa Champions League e, almeno, semifinalista in questa stagione. Le ultime di calciomercato sull’Inter



Già il prossimo fine settimana, in caso di vittoria contro il Crotone e di pareggio o sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte potrebbe laurearsi campione d’Italia per la 19esima volta della sua storia. I nerazzurri, dopo il secondo posto alle spalle della Juventus la scorsa annata, hanno proseguito il loro percorso tecnico impreziosito, a partire in particolare dal mese di gennaio, dall’entrata a pieno regimi nei motori del centrocampo di Christian Eriksen.

Il fantasista danese, arrivato nel calciomercato invernale del 2020, dopo un periodo non particolarmente felice in nerazzurro è finalmente riuscito a trovare la sua dimensione con la maglia della Beneamata scalzando Arturo Vidal e conquistandosi un posto da titolare fisso nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Eppure, l’ex Ajax sembrava destinato alla cessione con, fra i tanti, il PSG di Mauricio Pochettino sulle sue tracce.

Calciomercato Inter, Eriksen in bilico | Le ultime sui nerazzurri

Se la società nerazzurra non dovesse trovare nuovi fondi economici in vista della prossima stagione, i dirigenti potrebbero anche essere costretti a cedere qualche big per fare cassa ed il nome di Eriksen tornerebbe prepotentemente nella lista dei candidati. Il giocatore danese infatti è un pupillo di Pochettino che lo potrebbe volere al PSG per aggiungere ancor più qualità ad un centrocampo già di altissimo livello.

In questa stagione con la maglia dell’Inter, Christian Eriksen ha collezionato nel campionato italiano di Serie A 22 presenze mettendo a segno un gol, in occasione del recente pareggio esterno contro il Napoli di Gennaro Gattuso.