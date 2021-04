L’Inter si appresta a vincere lo Scudetto dopo tanti anni di dominio assoluto da parte della Juventus. I nerazzurri pronti anche sul fronte calciomercato

Continua il percorso di crescita dell’Inter, pronto ad essere protagonista ancora sul fronte calciomercato. A breve arriverà l’ufficialità della conquista dello Scudetto: alla compagine guidata da Antonio Conte mancherebbero soltanto qualche punto. Così la stessa dirigenza milanese si butterà a capofitto sul calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo per puntellare la rosa a disposizione. L’obiettivo resta quello di innalzare il tasso tecnico ancor di più per essere competitivi in vista della prossima stagione anche in Champions League. Un lavoro certosino per avvicinarsi di più alle big d’Europa che rappresentano un esempio anche per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, addio Brozovic: lo scenario in Premier

Uno degli indiziati a partire in estate sarebbe il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, con il suo contratto in scadenza nel 2022. Le trattative per il rinnovo restano sempre più lontane e così potrebbe dire addio al termine di una strepitosa stagione. L’ipotesi suggestiva sarebbe quella di uno scambio da urlo in Premier League con il Chelsea.

Un’idea avvincente con lo scambio con il terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, da sempre nel mirino della società nerazzurra. Ad un anno dalla scadenza Brozovic non sarebbe valutato più di 35 milioni con la parte cash a favore proprio dei nerazzurri intorno ai 20 milioni. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma sarebbero così suggestioni in vista del prossimo anno per essere maggiormente competitivi a livello internazionale.

Saranno settimane intense in casa Inter tra acquisti e cessioni da urlo. Brozovic potrebbe così partire ad un anno dalla sua scadenza contrattuale con la dirigenza nerazzurra pronta a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che dovrebbe restare ancora sulla panchina della squadra milanese.