Il posto per la finale di Champions League si deciderà a Londra, allo Stamford Bridge. Real Madrid-Chelsea è finita 1-1

E’ ancora tutto aperto per il passaggio in finale tra Real Madrid e Chelsea. I blancos non hanno fatto abbastanza per avere la meglio sulla squadra ospite, che è anzi passata in vantaggio al 19′ grazie ad un gol di Pulisic. Al forte statunitense ha risposto, un quarto d’ora più tardi, Karim Benzema. L’attaccante francese ha riportato in pari il risultato, che nel secondo tempo non si è ulteriormente sbloccato. La semifinale di andata di Champions League non ha dunque ancora dato un responso certo, e c’era da aspettarselo. Per la finale è ancora tutto aperto e il passaggio si deciderà allo Stamford Bridge di Londra.

Tabellino Real Madrid-Chelsea

MARCATORI: Pulisic (14′), Benzema (29′)

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

AMMONITI: Vinicius, Marcelo, Odriozola, Varane (RM); Pulisic (C)

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Militao, Nacho; Carvajal(77′ Odriozola), Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo (77′ Asencio); Vinicius (66′ Hazard), Benzema (92′ Rodrygo). All.: Zidane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (67′ James), Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic (66′ Ziyech), Mount; Werner (66′ Havertz). All.: Tuchel.