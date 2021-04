La Champions League per il Milan non è sicura, anzi. Senza la società potrebbe cambiare Pioli e mettere dentro un ex Inter

La sconfitta con la Lazio, ieri, è costata cara al Milan di Stefano Pioli, grande ex della gara. Arrivati a pochi giorni dall’altro grande passo falso con il Sassuolo di Roberto De Zerbi a San Siro, la doppietta di Correa e il gol di Immobile ha fatto scivolare al terzo posto, quinto effettivo, i rossoneri, che dopo aver accarezzato per tutta la stagione l’idea di tornare in Champions League dopo otto anni, potrebbero invece dover ripiegare per un altro anno sulla Europa cadetta. La dirigenza, quindi, dovrà fare delle valutazioni in sede di calciomercato, anche per quanto riguarda il fronte panchina.

Calciomercato Milan, Pioli a rischio | Spalletti in pole position

A rischiare più di tutti pare possa essere infatti il mister rossonero, Stefano Pioli, che senza Champions League, appunto, potrebbe essere esonerato dal Milan. Il nome per la successione c’è già, ed è quello di Luciano Spalletti, a cui da via Aldo Rossi avevano già pensato prima dell’arrivo del tecnico emiliano e a cui avevano rinunciato a causa del no dell’Inter, che non gli concesse la buonuscita per subentrare a Marco Giampaolo. Anche ora, però, i problemi non mancano.

Innanzitutto, secondo quanto rivelato oggi sulle colonne di ‘Repubblica’, il tecnico toscano è il primo designato per la successione di Rino Gattuso al Napoli: con lui ci sarebbero anche il giovane Dionisi dell’Empoli e Juric del Verona, ma è l’ex Inter e Roma a essere avanti nelle gerarchie di De Laurentiis. E questo è il primo problema.

Il secondo è costituito dal fatto che, senza l’approdo nell’Europa che conta, Spalletti non avrebbe nessuna intenzione di accettare nessuna panchina, quindi nessuna sfida. In pratica, se dovesse essere esonerato Pioli perché non centra l’obiettivo, il sostituto potrebbe non arrivare perché non vuole rinunciare alla Champions League.

Con il grande problema relativo al rinnovo di Donnarumma (e anche di Romagnoli), le cose in casa Milan continuano a non mettersi nel modo giusto. E fra un po’ arriva anche la Juventus.