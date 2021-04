Calciomercato Juventus, Lopetegui è un 'alleato' | Klopp si libera

La Juventus potrebbe mettere le mani su Jurgen Klopp: il Liverpool sembra abbia deciso il futuro dell’allenatore tedesco

L’esperienza di Andrea Pirlo alla Juventus sta lasciando a desiderare, per usare un eufemismo. L’obiettivo stagionale è diventato la qualificazione in Champions League, ora in bilico per il rendimento delle varie Atalanta, Napoli, Milan e Lazio. Lo scudetto è sfumato prestissimo e l’allenatore potrebbe lasciare i bianconeri a partire dalla prossima estate. I profili valutati sono tanti: si è parlato tanto di Zinedine Zidane, ma pare stia prendendo corpo anche l’ipotesi Jurgen Klopp.

Juventus, Lopetegui al posto di Klopp

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il matrimonio tra il Liverpool e Jurgen Klopp terminerà a fine stagione. Il club inglese ritiene che l’esperienza del tecnico tedesco sia giunta al capolinea, e sta già valutando di avviare un nuovo progetto. Il prescelto sembra essere Julen Lopetegui, vincitore dell’Europa League la scorsa stagione e autore di una Liga strepitosa, che vede gli andalusi lottare per il titolo finale.

Lopetegui ha il contratto in scadenza nel 2024, ma questo non spaventa i Reds, disposti anche a pagare il cartellino dell’allenatore. Klopp a questo punto sembra essere vicino all’addio, e per la Juventus diventa una tentazione. Un allenatore del tutto diverso da Pirlo, in grado di competere ad altissimi livelli.