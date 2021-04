Belotti continua ad essere nel mirino di Juventus, Milan e Roma per la prossima stagione: occhio all’assalto dalla Premier League

Stagione da rivedere per Juventus, Milan e Roma. Hanno, infatti, collezionato diversi passi falsi, compromettendo più di un obiettivo stagionale. I bianconeri non sono andati oltre al risultato di 1-1 contro la Fiorentina al Franchi, non riuscendo a vendicare il clamoroso 0-3 subito all’andata tra le mura amiche. La qualificazione in Champions, perciò, si complica ulteriormente, a cinque turni dal termine del campionato. Discorso simile anche per i rossoneri, nuovamente usciti sconfitti stavolta contro la Lazio e scivolati addirittura al quinto posto in classifica dal secondo. I giallorossi, invece, hanno rimediato l’ennesima brutta figura contro il Cagliari, dimostrando di essere proiettati quasi completamente sul traguardo Europa League. Si prospetta un’estate incandescente quella che vivranno le tre società in questione. Nel frattempo, continuano a seguire il profilo di Belotti, ma non arrivano novità positive in questo senso.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma: corsa a tre in Premier per Belotti

Dal campo al calciomercato. Juventus, Milan e Roma dovranno concentrarsi sulla prossima sessione di trasferimenti per migliorare la propria rosa, al netto dei risultati negativi ottenuti quest’anno. In particolare, le tre società potrebbero intervenire nel reparto offensivo. Edin Dzeko, infatti, è possibile dica addio ai giallorossi, dopo vari tentativi falliti. Ai rossoneri serve un profilo in più in avanti, nonostante il rinnovo ufficializzato di Zlatan Ibrahimovic. I bianconeri, infine, non sarebbero convinti del tutto di proseguire il rapporto con Morata.

Per questo motivo, i tre club sondano il terreno alla ricerca di eventuali occasioni per il ruolo di centravanti. Uno dei profili maggiormente graditi è quello di Andrea Belotti, punta in forza al Torino. Il ‘Gallo’ andrà in scadenza a giugno 2022 e il rinnovo è tutt’altro che certo. L’opzione in questione sembrerebbe non convincere appieno il calciatore. Occhio, però, alla folta concorrenza per l’italiano.

Oltre all’ombra Atletico Madrid, ci sarebbe anche un forte interessamento dalla Premier League. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, infatti, Tottenham, Liverpool e Manchester United pare siano pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni sportive del classe ’93. Vedremo eventualmente chi la spunterà, ma per Milan, Juventus e Roma l’obiettivo si complica.