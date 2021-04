Calciomercato Juventus, spunta Lewandowski | Cifre e concorrenza

La Juventus potrebbe presto muoversi per arrivare a una nuova punta. Il nome di Robert Lewandowski infiamma il calciomercato: le prospettive

La Juventus ha deluso le aspettative in questa stagione e in particolare il reparto offensivo dei bianconeri è stato al centro delle critiche negli ultimi mesi. La Vecchia Signora è stata spesso dipendente da Cristiano Ronaldo in termini realizzativi e non solo, ma il futuro del portoghese a Torino resta comunque in dubbio. Allo stesso tempo, l’apporto di Paulo Dybala, soprattutto a causa dei tanti infortuni è stato al di sotto delle attese di inizio stagione. Alvaro Morata, invece, ha garantito un buon apporto al centro dell’attacco, ma anche il suo futuro pare dubbio, visto che è prestito dall’Atletico Madrid.

La sensazione è che, in ogni caso, possa avvenire una vera e propria rivoluzione nell’attacco della Juventus al termine della stagione e che molti elementi possano esserne coinvolti. E parallelamente i bianconeri potrebbero tentare un grandissimo colpo al centro dell’attacco che potrebbe innalzare in maniera significativa il livello del reparto offensivo bianconero. Stiamo parlando di Robert Lewandowski: gli ultimi scenari e le prospettive sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, Lewandowski offerto: tre squadre su di lui, ostacolo economico

Un profilo come quello del bomber polacco non può che fare gol alla Juventus e praticamente a qualsiasi big europea. Avrebbe, inoltre, caratteristiche ideali per inserirsi al centro dell’attacco bianconero. Secondo quanto riporta ‘Sky.de’ il bomber potrebbe lasciare il Bayern al termine della stagione e alcuni top club hanno già preso contatti con i suoi agenti. Il suo contratto scade a giugno 2023 e il Bayern vorrebbe certamente mantenere la sua punta in rosa, ma allo stesso tempo, se non dovesse cederlo nelle prossime settimane, il suo prezzo calerebbe tra un anno.

‘Fichajes.net’ si spinge oltre e ipotizza che i club maggiormente interessati siano Juventus, Manchester United e Tottenham. Non sarà facile però arrivare al bomber: la sua valutazione si aggira sui 70 milioni di euro, mentre il suo ingaggio è da più di 19,5 milioni lordi (più di 11 netti). Non solo la concorrenza quindi, ma anche le cifre altissime che, in tempi di crisi, i bianconeri dovrebbero spendere.