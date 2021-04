È un’annata complicata quella della Juventus, che pensa già al futuro per rialzarsi: molto vicino il colpo per la porta

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che dopo i troppi passi falsi consecutivi ha salutato con largo anticipo la lotta scudetto e ora dovrà provare a vincere le ultime cinque gare per mantenere un posto in Champions League. Dopo nove anni consecutivi di successi, dunque, si ferma il dominio bianconero in Italia.

Anche nella massima competizione europea quest’anno l’avventura non è stata positiva, a conferma del fatto che qualcosa non va e bisogna intervenire nei prossimi mesi. L’eliminazione contro il Porto, squadra sulla carta sicuramente inferiore, arrivata già agli ottavi di finale rappresenta sicuramente un fallimento.

Calciomercato Juventus, si avvicina Donnarumma: si cerca una soluzione per Szczesny

Visti i risultati negativi, la società ha iniziato a lavorare sul futuro e sta programmando già nuovi colpi per risalire nella prossima estate. Nel mirino dei bianconeri ora c’è Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza a giugno con il Milan e non sembra esserci per il momento aria di rinnovo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Massimiliano Nerozzi, l’estremo difensore sarebbe ormai molto vicino ai bianconeri, ma per concludere l’affare ora bisognerebbe prima trovare una soluzione d’uscita per Wojciech Szczesny. Sul polacco sembra esserci l’interesse della Premier League.

#Donnarumma molto vicino alla #Juve (se i bianconeri riescono a chiudere per #Szczesny in Premier) — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) April 27, 2021

Qualora la Juventus dovesse liberarsi del suo attuale portiere titolare, dunque, ci sarebbe la strada quasi spianata per arrivare a Donnarumma.