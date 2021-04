La Juventus cerca il colpo dal Barcellona ma la beffa è dietro l’angolo: si inserisce una big e tenta l’assalto per l’esterno

È una stagione da dimenticare fin qui quella vissuta dalla Juventus, che dopo nove anni consecutivi di successi in Serie A è ormai fuori da tempo dalla lotta scudetto. I bianconeri hanno ottenuto troppi passi falsi e per questo motivo devono provare a ottenere un posto per qualificarsi in Champions League nella prossima annata.

Al momento la lotta per il quarto posto è più agguerrita che mai, con Inter e Atalanta davanti a Napoli, Juventus e Milan: tutte e tre con 66 punti in classifica. Poco più dietro la Lazio a quota 61, che può rientrare in corsa qualora dovesse vincere il recupero con il Torino in programma il prossimo 18 maggio. Tutto in bilico dunque per la Juventus, che intanto pensa anche alla finale di Coppa Italia di metà maggio contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, si allontana Dembele: spunta l’interesse del Bayern Monaco

La Juventus sa che ciò che si è visto in questi mesi non rispecchia gli obiettivi di ogni anno, e per questo sta lavorando già da diversi tempo per cercare di apportare modifiche importanti. Aumentano le discussioni sull’allenatore ma in primis si pensa anche ai nuovi colpi di calciomercato per rinforzare la rosa. Tra questi c’è anche Dembele del Barcellona nel mirino, ma potrebbe arrivare la beffa dalla Germania.

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito’, il francese sarebbe tra i giocatori in uscita dei ‘Blaugrana’ ma un altro club vorrebbe acquistarlo. Il giornalista Eduardo Inda, infatti, ha dichiarato che sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco, pronto a cambiare ancora una volta gli esterni.

Il club tedesco ha ufficializzato da poco Nagelsmann e probabilmente il nuovo tecnico potrebbe chiedere Dembele, cercando di battere la concorrenza della Juventus.