L’Inter punta a un obiettivo importante per la fascia ma c’è l’inserimento del club di Premier League: pericolo beffa

L’Inter si prepara a trionfare in Serie A dopo undici anni dall’ultima volta. Manca davvero poco per la matematica certezza della conquista dello scudetto, il distacco dall’Atalanta seconda in classifica è di ben undici punti quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

Servono dunque quattro punti per la matematica certezza dello scudetto per l’Inter, che dunque viene premiata dopo le scelte fatte in questi due anni da Antonio Conte e la società. L’inizio della stagione sembrava non promettere bene ma dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia la squadra si è ricompattata e con un solo obiettivo è riuscita a registrare un cammino trionfale.

Calciomercato Inter, si allontana Tagliafico: ci prova il Leeds di Bielsa

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società non smette di lavorare sul futuro e prepara nuovi colpi per la prossima estate. Nel mirino dei nerazzurri c’è anche Tagliafico, che può essere un elemento importante per la fascia ma su di lui sembra esserci l’interesse di diverse compagini.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, si sarebbe aggiunto anche il Leeds di Bielsa. Il contratto di Tagliafico scade nel 2023 ma non è esclusa una sua partenza già nella prossima estate. Il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

In questa stagione Tagliafico ha collezionato 24 presenze in Eredivisie e ha collezionato 1 rete e anche 3 assist.