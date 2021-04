In due minuti, gli uomini di Gattuso chiudono la pratica contro il Torino: il Napoli aggancia Juventus e Milan, impegnata oggi all’Olimpico contro la Lazio, a 66 punti



Bastano due minuti al Napoli per chiudere la partita contro il Torino. Grazie ai gol di Bakayoko e Osimhen al decimo e 12esimo minuto del primo tempo, gli uomini di mister Gattuso agganciano la Juventus e il Milan al terzo posto in classifica, con i rossoneri che ancora devono giocare la difficile sfida contro la Lazio in vista della Champions League. Dal 79esimo i granata rimangono in dieci per l’espulsione di Mandragora.

Torino-Napoli 2-0, azzurri agganciano Juventus e Milan | Tabellino e classifica

Riesce l’aggancio al terzo posto della classifica al Napoli che raggiunge i 66 punti ed è momentaneamente qualificato alla prossima edizione della Champions League, in attesa della partita tra Lazio e Milan. Ecco il tabellino e la classifica.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (56′ Buongiorno), Bremer; Singo (71′ Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (56′ Linetty), Ansaldi (85′ Baselli); Sanabria, Belotti (71′ Zaza). A disp. Milinkovic, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Lukic, Gojak, Murru. All. Nicola

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko (85′ Fabiàn Ruiz), Demme; Politano (57′ Lozano), Zielinski (57′ Mertens), Insigne (85′ Elmas); Osimhen (79′ Petagna). A disp. Contini, Idasiak, Mario Rui, Costanzo, Maksimovic, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso

Arbitro: Valeri

Marcatori: 10′ Bakayoko, 12′ Osimhen

Ammoniti: Verdi (T), Osimhen (N)

Espulso: 79′ Mandragora (T) per doppia ammonizione

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68, Milan* 66, Juventus 66, Napoli 66, Lazio** 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino* 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno

** due partite in meno