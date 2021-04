Torino-Napoli alle 18:30: obiettivo salvezza per i granata e Champions per gli azzurri. Le scelte dei due allenatori

Alle 18:30 scendono in campo Torino e Napoli per due obiettivi opposti. I padroni di casa per mettere al sicuro la salvezza alla luce dei tanti risultati favorevoli da parte delle concorrenti, gli azzurri per cercare di garantirsi un posto in Champions League e agganciare la Juventus al quarto posto. La squadra di Gattuso arriva da una prestazione spumeggiante contro la Lazio, vinta per 5-2, il Torino da un filetti di risultati utili consecutivi: due vittorie e due pareggi.

Serie A | Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa in casa granata con Nicola che affida le chiavi dell’attacco a Sanabria e Belotti, qualche cambio invece da parte di Rino Gattuso che sceglie Rrahmani in difesa, Bakayoko in mezzo al campo al fianco di Demme e Politano sulla corsia di destra. Osimhen preferito a Mertens dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Izzo, Nkoulou; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen