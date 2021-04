Arrivano nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic, e di conseguenza per il Milan: la UEFA apre un’inchiesta ufficiale

Non un periodo felice per Zlatan Ibrahimovic. Infatti il bomber è ancora alle prese con un infortunio, e dunque è lontano dal terreno di gioco da diverse giornate. Nel frattempo però le brutte notizie continuano ad arrivare per il bomber svedese. In queste ore la UEFA ha aperto un’inchiesta ufficiale su un caso di scommesse legato all’attaccante rossonero.

A comunicarlo è la UEFA stessa con una nota ufficiale dove scrive: “In conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un ispettore etico e disciplinare UEFA è stato nominato oggi. Condurrà un’indagine su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte di Zlatan Ibrahimovic, per una presunta compagnia di scommesse”. Nei prossimi giorni verrà specificata meglio la situazione, ma trema il Milan e soprattutto il calciatore.