Lazio-Milan finisce nel mirino per le decisioni dell’arbitro Orsato e del Var: “Ma come si fa a dare un gol così?”

La Lazio si trova in vantaggio 2-0 sui rivali del Milan nella difficile sfida in ottica Champions League che chiude la trentatreesima giornata di Serie A. Nonostante la doppietta di Joaquin Correa, però, il protagonista di giornata è sicuramente l’arbitro Daniele Orsato, che ha prima annullato il gol del raddoppio firmato da Manuel Lazzari, poi ha convalidato il gol del momentaneo 2-0 del ‘Tucu’ nonostante un contatto precedente tra Lucas Leiva e Hakan Calhanoglu. Su Twitter impazza la polemica dei tifosi rossoneri.

Lazio-Milan, Orsato e il Var i protagonisti | Le proteste su Twitter

Non è una bella serata, oggi, quella di Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, infatti, nella gara delicata tra Lazio e Milan, in scena all’Olimpico di Roma, sta avendo qualche problema nel gestire le situazioni scomode, a questo si deve aggiungere anche l’intervento del Var che non sta aiutando al massimo l’arbitro veneto. E su Twitter, i tifosi milanisti (e non solo) non gliele mandano certo a dire.

“Orsato deve essere fermato“, scrivono sul social dei cinguettii, “Vergognoso“, e ancora “ha il prosciutto sugli occhi“. Insomma, non l’hanno presa bene. Ma c’è anche chi ci va giù più pesante e non capisce perché, nonostante il Var, Orsato non abbia cambiato decisione: “Un arbitro troppo orgoglioso per farsi aiutare dal var andrebbe sospeso immediatamente. Soprattutto dopo i lagnosi proclami di Rizzoli. Ma purtroppo ci sono 5/6 intoccabili e Orsato è ovviamente il primo di questa lista“, si legge in un tweet.

Esatto. Indubbiamente c’è del marcio e se non c’è del marcio significa che Orsato deve essere fermato, ma quello che abbiamo buttato noi nel girone di ritorno è molto di più. — Sara8🔴⚫️ (@sararossonera) April 26, 2021

Per ora risultato giusto, ma #Orsato hai il prosciutto sugli occhi.#LazioMilan — samlingua (@samlingua1) April 26, 2021