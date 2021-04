La Lazio inguaia Pioli, con la doppietta di Correa e il gol di Immobile il Milan scivola al quinto posto e riapre i giochi per la Champions anche della squadra di Inzaghi

Con la testa della classifica occupata saldamente dall’Inter, a 11 punti dall’Atalanta, a rendere ancora vivo il nostro campionato di Serie A ci pensano le squadre che si stanno giocando la Champions League. La sconfitta di oggi del Milan di Stefano Pioli lo relega al terzo posto a pari punti con Juventus e Napoli, anche loro a 66 punti, ma riaccende anche le speranze della Lazio che, con una gara in meno si trova a cinque lunghezze dal trio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, Maldini tenta il doppio colpo | Addio al Real

Lazio-Milan 3-0, doppio Correa e Immobile e Pioli trema | La classifica

La partita tra Lazio e Milan si mette subito sui binari giusto per gli uomini di Simone Inzaghi, che trovano la via del gol con Correa già al secondo minuto del primo tempo. Il passivo, per gli undici di Pioli, prima del duplice fischio, sarebbe stata anche più grave, perché poco prima del ‘té caldo’, Lazzari firma il raddoppio, che viene annullato per un fuorigioco millimetrico dopo l’intervento del Var.

LEGGI ANCHE >>>> Lazio-Milan, furia rossonera contro Orsato | Scintille sul Var

Var e Orsato che si rendono protagonisti anche al 51esimo, quando Correa sigla la sua personale doppietta: prima della rete dell’argentino, c’era infatti stato un contatto tra Leiva e Calhanoglu. Nel finale, comunque, chiude definitivamente i conti il solito Immobile, che all’87esimo timbra il cartellino e regala ai suoi la gioia della vittoria contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, rivoluzione targata Allegri | Colpaccio dalla rivale!

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68, Juventus 66, Napoli 66, Milan 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino* 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno