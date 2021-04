Ancora poche giornate alla chiusura del campionato di Serie A, con i primi verdetti pronti ad arrivare già nelle prossime settimane. Il calciomercato estivo vedrà il ritorno di Maurizio Sarri nel calcio italiano: la big ha deciso, contatti in fase avanza, è fatta per l’approdo dell’ex Juventus

Sono ore calde per quello che sarà il futuro di Maurizio Sarri. Con la Serie A più vicina a volgere al suo termine, l’ex tecnico di Juventus e Napoli è pronto a fare ritorno nel calcio italiano. In tal senso, sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo la nuova esperienza del tecnico di Figline in Italia: la big lo vuole, contatti avanzati: le ultime.

Calciomercato, la Roma ha scelto Sarri: fumata bianca vicina

Una pista ventilata da tempo nell’ambiente giallorosso e che, adesso, pare destinata a diventare realtà. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’agente di Maurizio Sarri Fali Ramadani è tornato in Italia e la priorità per il futuro dell’ex tecnico della Juventus è solo una: la Roma. Accantonata la pista Napoli, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’agente del tecnico ed il dg giallorosso Tiago Pinto. Friedkin avrebbe sciolto quindi ogni dubbio per puntare su Sarri che, a fine stagione, dovrebbe anche sciogliere il nodo contrattuale che lo lega alla Juventus (al tecnico spetterebbero ancora 2,5 milioni in caso di mancato rinnovo).

Il quotidiano sottolinea come la pista che porta ad Allegri abbia perso quota. Sarri è anche convinto dalla rosa giallorossa che, a sua detta, andrebbe solo puntellata e modellata per il suo 4-3-3. L’allenatore potrebbe puntare su Under, di rientro dal prestito al Leicester, oltre che spingere per la permanenza di Zaniolo e Pellegrini.

Situazione dunque in divenire, con Sarri e la Roma destinati a convolare a nozze tra poche settimane: l’era Fonseca nella Capitale è ufficiosamente terminata ormai da tempo, l’era Sarri in giallorosso è più vicina ad avere inizio.