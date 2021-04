Massimiliano Allegri si trova a Roma in questi istanti: il tecnico vorrebbe al più presto ritornare su una panchina di Serie A

I Friedkin non hanno ancora deciso chi sarà l’allenatore della Roma per la prossima stagione. Tanti sono i nomi valutati in modo molto attento. In primis, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Secondo TeleRadioStereo, quest’ultimo sarà a Roma ma per motivi personali, non legati alla sua prossima panchina. Almeno per il momento, infatti, non è previsto alcun incontro con la Roma. Su di lui c’è ancora l’interessamento della Juventus per il post-Pirlo e qualche pista estera come il Real Madrid o le big inglesi come l’Arsenal.

La Roma comunque sembra molto vicina a Maurizio Sarri, con Fali Ramadani -super agente dell’allenatore- che spinge per chiudere coi giallorossi. L’allenatore è convinto anche della bontà della rosa giallorossa, e a fine stagione dovrebbe essere risolto il contratto con la Juventus, con relativa penale da 2,5 milioni di euro. D’altra parte, Allegri si trova in bilico proprio tra Juve e Roma. Sono settimane calde.