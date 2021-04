Un pareggio che rischia di complicare non poco la corsa ad un posto Champions per la prossima stagione. In casa Juventus, archiviata la sfida contro la Fiorentina, è già tempo di valutare quale saranno le scelte per l’annata che verrà: in tal senso, il giornalista di sbilancia su Cristiano Ronaldo e Pirlo

Non si chiuderà di certo in modo memorabile l’annata calcistica della Juventus. La squadra allenata da Andrea Pirlo, dopo il mancato successo nell’ultimo match di Serie A al ‘Franchi’ sulla Fiorentina, rischia di veder sfumare anche l’ingresso alla prossima Champions League. Con il Napoli potenzialmente a -1 dal quarto posto occupato dagli uomini di Pirlo, il timore di non vedere la Juventus ai blocchi di partenza della prossima Champions, per la dirigenza bianconera, rimane. Arriva inoltre un duro attacco a due dei protagonisti dell’attuale annata juventina: Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo nel mirino: duro attacco

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani ha detto la sua su quelli che verosimilmente saranno i destini di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sull’allenatore, Ravezzani non ha dubbi: “Giusto che la dirigenza della Juventus difenda Pirlo fino al termine della stagione poi, però, dovrà dotare la squadra di un allenatore vero“.

Parole dure per l’ex centrocampista che, al suo primo anno in panchina, non ha convinto a pieno. Nel mirino di Ravezzani però, vi finisce anche l’attaccante portoghese. Su Ronaldo ha scritto: “Contestualmente la Juventus dovrà trovare un accordo per risolvere il contratto con CR7, perchè altrimenti qualunque tecnico resterà alle sue dipendenze come i precedenti”.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che valuta quelle che saranno le decisioni da prendere a fine stagione: Pirlo e Ronaldo possono salutare la ‘Vecchia Signora’.