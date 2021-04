Calciomercato Milan, suggestione dal Liverpool | Torna l'ex Inter

Il Milan potrebbe accogliere un nuovo giocatore dal Liverpool, tra l’altro ex Inter: si tratterebbe di un ritorno a Milano

Le squadre di Serie A sono pronte a sfruttare le occasioni che presenterà il prossimo mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Una di queste potrebbe arrivare dal Liverpool, in lotta per un posto in Champions in Premier League, con Klopp che oltre al solito tridente Mané-Firmino-Salah sta utilizzando molto Diogo Jota. Colui invece lasciato in panchina molto di più rispetto alle stagioni passate è Xherdan Shaqiri.

Milan, occasione Shaqiri dal Liverpool

Secondo quanto riferito da ‘FootballInsider247.com‘, Shaqiri lascerà il Liverpool nella prossima sessione di mercato. Due dei club più interessati sembrano essere Roma e Lazio, alla ricerca di rinforzi sulla trequarti, così come il Siviglia. Il desiderio dello svizzero è giocare con regolarità e non è escluso nemmeno un ritorno in Bundesliga. Ma Shaqiri è anche una suggestione in casa Milan, per quello che significherebbe un ritorno a Milano dopo la precedente esperienza all’Inter.

Il Liverpool per liberarsi di Shaqiri chiede circa 25 milioni di euro, una cifra molto alta in tempi di pandemia per un giocatore che non si sta esprimendo al meglio. Maldini è attento, valuta ogni possibilità, in attesa di piazzare l’offensiva decisiva. I Reds cercano milioni per finanziare il mercato e il Milan, così come le altre squadre citate, è una possibilità.