Il Milan non riuscirà a prendere il difensore individuato da Paolo Maldini che ha rinnovato con il club inglese

Sfuma il colpo in difesa per il Milan. Da diverso tempo Paolo Maldini sta seguendo diversi profili per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione e uno dei primi obiettivi era il difensore del Manchester United Eric Bailly. Come riportato dalle notizie di Calciomercatoweb.it, però, la pista che porta al difensore ivoriano è sempre stata piuttosto complicata e oggi è arrivata la conferma.

Calciomercato Milan, sfuma Bailly | Rinnova con i Red Devils

Oggi infatti il Manchester United ha comunicato ufficialmente sui propri social il rinnovo di Eric Bailly fino al 2024. Il difensore ivoriano era in scadenza nel 2022 e il rinnovo che tardava ad arrivare aveva portato il club rossonero ad avvicinarsi concretamente. I Red Devils, però, hanno deciso di continuare a puntare su di lui trovando l’accordo per il prolungamento di contratto, tagliando, di fatto, fuori il Milan che adesso dovrà puntare su un nuovo profilo e cercare di riscattare il cartellino di Fikayo Tomori, considerato dalla società uno dei perni della retroguardia del Milan nella prossima stagione.