Il futuro di Stefano Pioli al Milan potrebbe essere compromesso: arriva l’annuncio a tal proposito da parte di un noto giornalista

Impegno importante per il Milan questa sera. È in programma, infatti, il big match in trasferta con la Lazio, che chiuderà la 33esima giornata di campionato. Per i rossoneri sarà fondamentale portare a casa la vittoria in ottica Champions League, con la qualificazione tutt’altro che certa. Gli uomini di Pioli si stanno rendendo protagonisti di un vero e proprio calo in Serie A. Vengono, inoltre, da una sconfitta contro il Sassuolo, per mano della doppietta del giovane bomber Giacomo Raspadori. Ma è solo l’ultimo passo falso di un secondo girone che ha cominciato a scricchiolare ben prima di quest’ultimo scivolone. Aumenta la pressione in vista della sfida con i biancocelesti, considerando il momentaneo secondo posto conquistato dalla super Atalanta. Una situazione critica, che alimenta i dubbi sul futuro del tecnico in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, futuro Pioli: l’annuncio del giornalista

La stagione del Milan non si può dire certo negativa nel complesso. Nonostante qualche inciampo di troppo nel secondo girone, la squadra ha messo in mostra grande calcio nella prima parte di annata, restando per diverso tempo al primo posto e andando oltre le aspettative. Sicuramente, però, al netto delle prime 19 partite svolte praticamente tutte in maniera impeccabile, diventa fondamentale il ritorno alla prossima edizione della Champions League.

Obiettivo ormai alquanto compromesso e ciò contribuisce ad alimentare i dubbi a proposito del futuro di Pioli. Ne ha parlato il giornalista Maurizio dall’O, ai microfoni di ‘Top calcio 24’: “Metto in discussione la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan in caso di clamoroso mancato accesso alla prossima edizione della Champions League“.

Parole chiare quelle del collega, che infiammano ulteriormente l’ambiente rossonero. L’approdo alla prossima Coppa dalle grandi orecchie, però, è ancora più che possibile sulla carta. Ma la serata di oggi sarà un crocevia probabilmente decisivo, visto che la Lazio ha una partita da recuperare e il Napoli – che affronterà oggi alle 18:30 il Torino – potrebbe arrivare a pari punti in caso di seconda sconfitta consecutiva del Milan. Un finale di stagione scoppiettante attende i rossoneri.