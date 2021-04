Il Milan di Stefano Pioli continuano la lotta per un posto in Champions ed intanto sono a caccia di rinforzi in caso di qualificazione nella massima competizione europea: concorrenza alla Juventus per un attaccante



Con i discorsi scudetto che sembrano archiviati, basti pensare alla vittoria dell’Inter di ieri contro il Verona di Ivan Juric ed ai soli 6 punti che separano la Beneamata di Antonio Conte dal titolo, l’attenzione dei media e dei tifosi si è spostata sulla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, nonostante le polemiche legata alla vicenda SuperLega.

In corsa per i tre posti restanti nella prossima fase a gironi di Champions League, c’è anche il Milan di Stefano Pioli che, dopo un inizio di stagione da urlo, sta pagando il fisiologico calo di condizione e attenzione di una squadra che è arrivata davvero stanca al rush finale di questo campionato. Attenzione però anche alla Juventus di Andrea Pirlo che al momento occupa il quarto posto e che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina di Beppe Iachini.

Calciomercato Milan e Juventus, duello per un attaccante in Serie A

Nel frattempo, sia il Milan che la Juventus sono a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato ed un nome sarebbe entrato nel mirino dei rossoneri, un profilo seguito da tempo anche dalla Vecchia Signora di Fabio Paratici: stiamo parlando di Eldor Shomurodov, bomber uzbeko del Genoa di Ballardini in gol contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Il classe 1995, arrivato quest’anno nel campionato italiano, ha una valutazione fra i 15 ed i 20 milioni di euro ed ha mostrato una grande duttilità nel ricoprire diversi ruoli offensivi ed una grande qualità sia nel controllo palla che nella conclusione. Shomurodov potrebbe essere l’uomo giusto per il Milan che dovrà però vedersela con la Juventus: un’altra sfida oltre alla lotta per un posto Champions in atto.