Calciomercato Milan, Maldini alla finestra per Jovic | Doppio colpo

Il Milan si presta a vivere una fase cruciale della sua stagione ma inizia a pianificare il calciomercato. I rossoneri vanno a caccia del doppio colpo

La corsa per la Champions League è sempre più nel vivo. Il Milan è invischiato con diverse big, ma ha tutta l’intenzione di centrare un posto sudatissimo per l’intera stagione. I rossoneri, infatti, per lunghi tratti dell’anno capolista o comunque tra i primissimi posti, ora non hanno alcuna intenzione di mollare. Gli scenari sul campo, dunque, si accompagnano a quelli sul calciomercato e Paolo Maldini sembra già pianificare quali potrebbero essere le strategie e i nomi giusti su cui puntare nei prossimi mesi.

In particolare, i rossoneri guardano con grande attenzione ai nomi in Liga e alle occasioni che potrebbero presentarsi sul calciomercato. Paolo Maldini tiene gli occhi aperti alla situazione in casa Real Madrid, a caccia di nomi che potrebbero essere importanti per rinforzare la rosa e dare alternative al club rossonero. Tra questi, attenzione in particolare ai ruoli di portiere e attaccante. Vanno sciolti i dubbi relativi la posizione in rosa di Gianluigi Donnarumma con i rossoneri pronti a investire per un nuovo estremo difensore. E’ chiaro anche come Maldini sia da mesi a caccia di una punta giovane: entrambi i profili potrebbero essere coperti con le uscite dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, Jovic e Lunin lasciano il Real: Maldini al varco

Infatti, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, i rossoneri potrebbero essere in prima fila per due colpi decisamente interessanti. Stiamo parlando di Andriy Lunin e Luka Jovic. Il portiere nelle scorse stagioni era definito come un vero e proprio predestinato e potrebbe trovare un palcoscenico molto importante proprio a Milano. Jovic, invece, nonostante le grandi prospettive in Germania, non è mai riuscito davvero a affermarsi con la maglia del Real Madrid. Ora entrambi sono in uscita e il Milan potrebbe replicare quanto fatto con Brahim Diaz nella scorsa stagione, aggiungendo alla sua rosa due elementi giovani e di assoluto valore.