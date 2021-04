Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato ma la beffa è dietro l’angolo: si inserisce la big inglese

Si avvicina ormai alla chiusura il campionato di Serie A, che in questi mesi ha riservato davvero tanti colpi di scena. Nella prima parte di stagione ha dominato il Milan, che ha ottenuto il primo ko soltanto dopo tre mesi e ha perso la vetta della classifica alla fine di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri si riavvicina | È la soluzione ideale

A spodestare i rossoneri ci ha pensato l’Inter, che ha preso il volo in queste settimane e occupa attualmente la prima posizione in classifica con un distacco ormai troppo ampio. Dopo undici anni dunque l’Inter si appresta a vincere lo scudetto grazie a un cammino importante soprattutto nel girone di ritorno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è fatta | Sarri torna in Italia!

Calciomercato, Inter e Milan rischiano di perdere Kossounou: ci pensa Guardiola

Il derby tra Inter e Milan che ha reso importante questo campionato almeno fino a metà febbraio, potrebbe rivedersi anche sul calciomercato con le due squadre che sono a caccia di colpi importanti. Entrambe le società ora seguono la situazione di Odilon Kossounou, difensore centrale del Bruges che sta vivendo una buona annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Allegri in città | I dettagli

Il classe 2001 ha disputato 27 gare nel campionato belga in questa stagione e ha siglato anche una rete. L’ivoriano dunque potrebbe finire in Serie A ma la beffa è dietro l’angolo: secondo quanto riportato da ‘lifemag-ci.com’, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola che è pronto a intervenire per il colpo in difesa.

Gli inglesi dunque potrebbero fare sul serio per il giovane difensore centrale, provando così a beffare Inter e Milan che lo seguono da diverse settimane.