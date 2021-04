Cristiano Ronaldo è ancora una volta mirino delle critiche, e sembra insoddisfatto. Un addio alla Juventus nella prossima finestra di calciomercato è sempre più probabile

Con la gara contro la Fiorentina, pareggiata grazie al gol di Morata a inizio secondo tempo, salgono a quattro le partite di digiuno per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, anche ieri al Franchi, non ha dimostrato il suo valore, economico e non, ma anzi: ha quasi dato cenni di insoddisfazione verso l’ambiente. Subissato dalle critiche dei tifosi sui social, ma anche dagli opinionisti in tv e radio, l’ex Manchester United e Real Madrid potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Ronaldo insoddisfatto | L’addio si avvicina

Scivolata al quarto posto in classifica, la Juventus sta vivendo un anno non all’altezza della sua blasonata storia. Lasciando perdere l’eliminazione in Champions League a opera del Porto, la squadra allenata da Andrea Pirlo sta mettendo in mostra tutti i suoi limiti. E quando mancano anche le giocate, e soprattutto i gol del campione, la situazione sembra ancora più critica, tanto che anche la qualificazione per la prossima edizione del torneo Uefa non è più così scontata come è sempre sembrata.

Cristiano Ronaldo, l’uomo che doveva cambiare le sorti dei bianconeri, arrivato in pompa magna nel 2019 per riportare a Torino la coppa dalle grandi orecchie, ora però si trova a un bivio. Sul rettangolo verde le cose non vanno affatto bene e, come già detto, sono quattro le gare in cui non è riuscito a timbrare il cartellino, esattamente dal recupero della terza giornata di andata contro il Napoli, andato in scena il 7 aprile allo Stadium. Preso di mira un po’ ovunque, sul futuro del campione portoghese continuano a circolare voci di rottura con l’ambiente e con lo spogliatoio.

Fulvio Focolari, in onda a ‘Radio Radio’, ha espresso la sua opinione su Ronaldo: “Mi dà quasi l’impressione che non voglia più giocare in questa squadra“, ha iniziato il giornalista. “Il primo tempo la Juventus poteva andare sotto 2-0. Il pareggio sta quasi più stretto alla Fiorentina”, ha poi concluso analizzando invece nel merito l’incontro degli uomini di Pirlo contro i viola.