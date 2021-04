La Juventus è già concentrata sul prossimo calciomercato estivo, con diversi nomi sia in entrata che in uscita sul taccuino di Paratici: in tal senso, Paulo Dybala può finire nello scambio con il top club spagnolo

Prima la trasferta di Udine, poi il big match casalingo contro il Milan. Saranno due settimane complesse quelle che attendono la Juventus, reduce dal pari con la Fiorentina e che rischia di non rientrare tra le prime quattro in Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, la società torinese valuta un possibile scambio con il top club spagnolo: Paulo Dybala può rappresentare la chiave per il colpo estivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: scambio con Simeone

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, il ‘Cholo’ Simeone avrebbe messo gli occhi su Paulo Dybala, in vista del prossimo calciomercato estivo. L’allenatore argentino stima il suo connazionale che rimane in uscita dalla ‘Vecchia Signora’, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. L’Atletico Madrid è a caccia di almeno un rinforzo di spessore per l’attacco da affiancare a Suarez e che rimpiazzi il deludente Joao Felix, destinato con ogni probabilità a salutare gli spagnoli.

Ecco dunque che la ‘Joya’ potrebbe essere la pedina giusta per la società bianconera, per tentare di trattenere a Torino Alvaro Morata. Il bomber spagnolo è arrivato in prestito oneroso la scorsa estate (10 milioni di euro), con l’eventuale riscatto fissato a 45 per il prossimo luglio. Una cifra importante che la Juventus può pensare di annullare inserendo proprio Dybala, obiettivo di Simeone e che salvo clamorose sorprese non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra un anno.

Situazione quindi in continuo divenire e che prenderà forma al termine della stagione: Dybala sul piede di partenza, il suo futuro all’Atletico Madrid può spingere definitivamente Morata alla Juventus.