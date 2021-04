Un valzer di panchine quello che, il prossimo giugno, si prospetta esserci per le big di Serie A: in casa Juventus prende sempre più corpo la possibilità di un clamoroso ritorno per il post Pirlo

Una stagione deludente che probabilmente, tra qualche mese, finirà nel dimenticatoio. La Juventus punta a terminare nel migliori dei modi un’annata deludente, con Andrea Pirlo che salvo sorprese non sarà più l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione. In tal senso, continua con insistenza a farsi avanti il nome di un grande ex per sostituire l’attuale tecnico bianconero: rivelazione sul ritorno, possibile, durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, addio Pirlo: sì al ritorno

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ il giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ Giancarlo Dotto ha fatto il punto sulle panchine delle big italiane, rivelando di fatto quello che potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus. “Maurizio Sarri è l’uomo giusto per la Roma, i giochi sono fatti: i giallorossi, con Sarri, diventano importanti”. Dai capitolini al Napoli, Dotto non ha dubbi su chi guiderà i partenopei dopo Rino Gattuso: “Penso che Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli, un simpatico folle. È un grande allenatore , ha fatto vedere a Roma un calcio che ha toccato l’estasi”.

A completare il quadro del valzer delle panchine, ovviamente, non manca la Juventus che è pronta a salutare Andrea Pirlo dopo una sola stagione alla guida dei bianconeri. Dotto si è così sbilanciato: “Per me i giochi sono ormai fatti. Sarri alla Roma, Gattuso alla Fiorentina e Spalletti a Napoli. È probabile, poi, che Massimiliano Allegri torni a Torino, sponda Juventus”.

Situazione dunque in divenire quella che riguarda la futura guida tecnica della Juventus. Aumentano le probabilità di rivedere Allegri a Torino, dopo le insistenti voci che lo hanno accostato a Roma ed Inter e che adesso segnalano la seconda esperienza in bianconero dell’allenatore toscano.