Il Milan è attento nel calciomercato e potrebbe sfruttare un’occasione in Serie A: l’attaccante litiga con il tecnico

La stagione sta per volgere al termine e il Milan inizia a cercare nuovi rinforzi per la stagione che verrà. Ovviamente prima c’è da portare a termine l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, che gli ultimi risultati incassati hanno complicato, con le inseguitrici che si sono avvicinate e non di poco. A fine stagione però bisognerà rinforzare la rosa di Stefano Pioli per renderla maggiormente competitiva sia in campionato che in Europa.

Così, da tempo i rossoneri hanno messo gli occhi su un talento della Serie A che potrebbe lasciare il club d’appartenenza a causa di alcune frizioni con l’attuale allenatore. In estate dunque potrebbe arrivare l’assalto decisivo all’attaccante che rinforzerebbe il reparto offensivo milanista e che nel corso degli anni ha dimostrato grande talento.

Calciomercato Milan, lite tra Ilicic e Gasperini: assalto rossonero a giugno

Si infiamma la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, e tra le candidate ci sono anche Milan e Atalanta. Proprio tra questi due club in estate potrebbero partire i contatti per il trasferimento di Josip Ilicic.

Secondo quanto riportato dal sito del giornalista Paolo Bargiggia, la frecciatina di Gasperini in conferenza stampa, in cui invita l’attaccante sloveno a cambiare marcia, non sarebbe piaciuta al giocatore che avrebbe insinuato dubbi sul proprio futuro rispondendo: “Voglio finire bene la stagione, poi si vedrà cosa succederà”. Così ad approfittare della situazione potrebbe essere il Milan, che segue da tempo Ilicic e grazie anche alla situazione contrattuale, con scadenza nel 2022, potrebbe sferrare l’assalto in estate per una cifra tra i 4 e i 6 milioni di euro.