Dalla Spagna arriva una bomba: il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, potrebbe lasciare i Blancos. La Juventus ci spera

La delusione per questa stagione, non andata come ci si sarebbe aspettati, è ancora tanta. Aver affidato la panchina all’esordiente Andrea Pirlo dopo l’esonero di Maurizio Sarri è stata una scelta un po’ azzardata forse per la Juventus, e tra l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e un quarto posto in classifica, alle spalle di Inter, Milan e Atalanta, l’ultima anche la sfidante dei bianconeri in Coppa Italia, non sono quanto di meglio si poteva fare, anzi. Ma ancora la fine non è stata scritta, e quindi c’è tempo di vedere come andranno le cose.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, l’ex Roma si offre | Doppia big!

Ciononostante c’è grande fermento per la prossima finestra di calciomercato, con una rivoluzione pronta a venire per la rosa. Ma anche alla guida della squadra. Secondo quanto rivelano i media spagnoli, infatti, si potrebbe liberare uno degli uomini che Paratici & co sognerebbero da sempre per la panchina della Juventus. Sì, stiamo parlando di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Zidane vicino alle dimissioni | Paratici spera

Secondo quanto riporta ‘DonBalon.com’, l’allenatore francese del Real Madrid potrebbe lasciare definitivamente la capitale spagnola e avrebbe già pronte le dimissioni. Il fallimento della SuperLega, fortemente voluta dal presidente Florentino Perez e dal numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, infatti, ha rimesso al centro uno dei temi in voga nell’ultimo anno: la mancanza di soldi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, un big al posto di Pirlo | La risposta

Durante la partita con il Real Betis, quindi, Zidane avrebbe saputo che, proprio perché ci sono pochi margini per un calciomercato faraonico in entrata, da Londra potrebbe tornare Gareth Bale. Il gallese, spedito nuovamente al Tottenham con la formula del prestito, non ha convinto neanche in Premier League, a maggior ragione dopo l’esonero del tecnico portoghese José Mourinho.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, colpo per il post Donnarumma | Maxi scambio in Serie A

Con un contratto in scadenza nel 2022, e con scarse possibilità di riuscire a venderlo nella prossima finestra di mercato visto soprattutto il suo contratto, il trentunenne di Cardiff potrebbe quindi tornare al Real Madrid, e ritrovare Zidane, con il quale non ha proprio un bellissimo rapporto, anzi.