Una possibile rivoluzione per la Juventus, in vista del prossimo calciomercato estivo: i bianconeri pianificano un clamoroso doppio ritorno di due ex, c’è anche Marcello Lippi

La complicata sfida del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, oggi alle 15, non è l’unico dei pensieri d’attualità in casa Juventus. Dopo una stagione decisamente deludente, ed il caos Superlega che rischia di portare strascichi importanti a livello dirigenziale, il club torinese potrebbe ben presto vivere una rivoluzione quasi totale. Ecco dunque la possibilità che due storici ex bianconeri tornino a Torino nel prossimo calciomercato estivo: non solo Lippi alla Juventus, arriva la rivelazione del noto giornalista.

Calciomercato, Lippi ‘riporta’ il grande ex: rivoluzione Juventus

L’opinionista e giornalista Walter Iacaccia ha parlato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ di quella che, a conti fatti, potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per la Juventus del futuro. Iacaccia ha sostenuto come l’ex ct e tecnico bianconero Marcello Lippi, in caso di ritorno in bianconero (si vocifera, insistentemente, che possa sostituire Andrea Agnelli nella carica di presidente) porterebbe un ‘nuovo’ tecnico.

La grande amicizia tra il 73enne di Viareggio ed Antonio Conte, potrebbe disegnare la seconda clamorosa avventura dell’attuale allenatore dell’Inter i bianconero. Uno scenario clamoroso, con Marcello Lippi alla presidenza e Conte, nuovamente, alla guida tecnica. Un duo per rilanciare le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ che dopo un dominio italiano di nove anni consecutivi, vedrà lo scudetto dirigersi verso la Milano nerazzurra.

Proprio Conte, all’Inter, riporterà un tricolore che manca da troppo tempo: lo scenario di rivedere il tecnico leccese a Torino, con Lippi, può quindi prendere forma durante la prossima sessione estiva di calciomercato.