La Juventus vuole rinforzarsi nella prossima sessione di calciomercato e va a caccia del centrocampista italiano: pronto lo scambio

La Juventus ha effettuato una sorta di rivoluzione la scorsa estate ma i bianconeri non hanno raccolto i frutti sperati in questi mesi. La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi e ora ha ormai compromesso l’annata soprattutto per le due competizioni principali, ovvero la Serie A e la Champions League.

In campionato infatti la ‘Vecchia Signora’ non può più raggiungere lo scudetto visto che l’Inter ha ormai preso il volo e in quest’ultimo mese rimasto si vuole quantomeno raggiungere la qualificazione nella prossima Champions League, che sarebbe il minimo per chiudere al meglio l’annata. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, obiettivo Castrovilli: sul piatto può esserci McKennie ma non solo

La squadra è concentrata esclusivamente sul campo perché vuole chiudere con un trofeo la stagione, mentre la società pensa al futuro e studia già i possibili colpi da attuare in estate. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, i bianconeri vorrebbero rinforzare il proprio centrocampo e nel mirino ci sarebbe Gaetano Castrovilli, che ha impressionato nella prima metà di stagione ma ha avuto un calo negli ultimi mesi.

La Juventus vorrebbe il classe 1997 e sul piatto potrebbe mettere Weston McKennie, che ha fatto bene in questa annata e potrebbe essere una carta convincente per Rocco Commisso. Qualora alla Fiorentina non dovesse bastare, però, allora si potrebbe pensare di inserire in trattativa anche Gianluca Frabotta, che ha collezionato diverse presenze in Prima Squadra dopo l’avventura con la squadra Under 23.

Sia McKennie che Castrovilli hanno totalizzato cinque reti in 28 presenze in questo campionato di Serie A.