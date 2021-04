Con la cessione di un big, l’Inter di Antonio Conte può pensare a un innesto per il centrocampista, che arriva direttamente dalla Serie A

A un passo dal diciannovesimo scudetto, l’Inter è già proiettata alla prossima stagione. A differenza della Juventus, la dirigenza nerazzurra non dovrà attuare una rivoluzione, considerati gli ultimi successi ottenuti, ma l’obiettivo è quello di rinforzarsi ancora di più nel calciomercato estivo. A questo proposito, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero in mente una cessione top per potersi garantire le prestazioni di uno dei migliori centrocampisti della Serie A – numeri alla mano, ovviamente.

Calciomercato Inter, Brozovic finanzia il colpo a centrocampo | Roma ko

Eh sì, l’agnello sacrificale per poter arrivare al centrocampista della Roma Jordan Veretout è Marcelo Brozovic. Il mediano croato, classe 1992, arrivato all’Inter nel 2015 dalla Dinamo Zagabria, potrebbe salutare Milano nella prossima finestra estiva di calciomercato e trasferirsi probabilmente all’estero, dove ha i suoi estimatori.

La dirigenza nerazzurra, infatti, ha messo gli occhi addosso al francese romanista, che tanto bene sta facendo quest’anno nella Capitale. Con 11 gol segnati e 5 assist forniti ai compagni di squadra tra Serie A ed Europa League, il centrale ventottenne per forza di cose ha attirato i riflettori su di sé e l’Inter, appunto, sarebbe una delle squadre disposte a sborsare un bel po’ di soldi per poterlo portare alla corte dell’allenatore pugliese, Antonio Conte.

Il suo valore di mercato, secondo le quotazioni di Transfermakt, si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cinque di meno rispetto a quanto invece potrebbe costare il cartellino di Brozovic. L’Inter, insomma, potrebbe prendere due piccioni con una fava, liberandosi del suo mediano, che comunque è uno dei titolarissimi della squadra di Conte, per accaparrarsi le prestazioni di Veretout, che dalla sua porterebbe sicuramente molti gol, utili alla causa. Oltretutto potrebbe anche mettere in saccoccia qualche soldo che, di questi tempi di pandemia da Covid, con stadi vuoti e sponsor non disposti a sborsare chissà quanto, farebbero molto comodo in ottica futura. Magari sì, per un altro colpo, oppure per risanare la situazione che non è delle migliori, dicevamo.