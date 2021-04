L’Inter continua a monitorare il calciomercato anche in ottica giovani e futuro: il talento a centrocampo può dire addio

Scudetto a un passo e non solo per l’Inter. La società pensa già alla prossima stagione in ottica calciomercato. I nerazzurri hanno già una rosa completa e ricca di grandi giocatori, ma presumibilmente dovranno puntellare lo scacchiere a disposizione del tecnico Conte in vista della prossima stagione, soprattutto considerando le difficoltà avute in Europa. Occhio, però, anche al futuro dei giovani talenti di proprietà della ‘Beneamata’. In particolare, potrebbe dire addio Agoume: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, Agoume dice addio: va al Marsiglia

Come riferisce ‘Le10sport’, Boubacar kamara – in scadenza di contratto a giugno 2022 – potrebbe partire in estate. Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria è possibile, infatti, opti per questa opzione la prossima estate se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente. Secondo quanto rivelato da ‘Le Dauphine’, il sostituto individuato dal patron dei francesi sarebbe Lucien Agoume. Il giovane centrocampista è attualmente in prestito allo Spezia in Serie A, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Inter. In stagione, fino ad ora, ha realizzato 12 presenze con i liguri e il suo trasferimento sarebbe una soluzione senz’altro economica. Nel contratto è, infatti, presente una clausola da 12 milioni di euro. Vedremo se nel futuro di Agoume ci sarà il ritorno in Ligue 1.