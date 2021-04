Il calciomercato estivo è alle porte e potrebbe portare diverse novità tra i club di Serie A: in tal senso, l’ex romanista si candida per il ritorno: proposta a due big

Un finale di stagione che sta per regalare i primi verdetti in Serie A. Dall’Inter che, salvo clamorosi colpi di scena, interromperà il dominio quasi decennale della Juventus alle prime squadre ad un passo dalla retrocessione. In tal senso, però, è già tempo di valutare le prossime idee di calciomercato, con la sessione estiva che incombe e promette di regalare numerose sorprese. In tal senso, l’ex Roma si candida per il clamoroso ritorno in Italia: doppia big nel suo futuro.

Calciomercato Inter e Napoli, l’ex Roma si candida: i dettagli

Inter e Napoli potrebbero cambiare guida tecnica a partire dalla prossima estate. Conte e Gattuso, nonostante le situazioni differenti nella classifica di Serie A, possono salutare lasciando spazio ad un clamoroso ritorno. Secondo ‘Footmercato.net’, Rudi Garcia ed il Lione sono ad un passo dall’addio. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme da settimane e l’attuale scadenza con i francesi, fissata al 30 giugno 2021, lascerà spazio all’addio dell’ex Roma.

Garcia vorrebbe tornare in Serie A e si sarebbe proposto proprio ad Inter e Napoli, con Conte che dopo l’ormai quasi scontato scudetto potrebbe salutare da vincitore. Anche il Napoli cambierà, vista l’altalenanza dei risultati della squadra di Gattuso: Garcia è già stato accostato con forza ai partenopei. Un doppio scenario per il ritorno in Italia dell’attuale allenatore del Lione.

Con il club di Aulas che sta già riflettendo sulle possibili alternative (il quotidiano francese parla, tra gli altri di De Zerbi), il destino di Garcia pare ormai segnato. Addio alla Ligue 1: l’ipotesi di una nuova esperienza in Serie A, dopo gli anni trascorsi nella Capitale, può diventare concreta nelle prossime settimane.