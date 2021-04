Inter e Juventus possono mettere in scena un clamoroso scambio nel calciomercato estivo: doppia plusvalenza, ecco i big sul piatto

Lo scontro sul campo sta vedendo l’Inter di Antonio Conte in netto vantaggio per la conquista dello scudetto. Dal campo al calciomercato, però, i nerazzurri potrebbero trattare con la Juventus un clamoroso scambio tra big. Due rinforzi di spessore per una plusvalenza che gioverebbe sia alle casse dei futuri campioni d’Italia che a quelle della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Inter e Juventus, scambio tra big: addio Bentancur

Il mercato di Inter e Juventus può vedere un clamoroso scambio nella prossima sessione estiva. In tal senso, i nomi sul piatto sarebbero quelli di Rodrigo Bentancur e Christian Eriksen. L’uruguagio, in scadenza nel 2024, ha diversi estimatori sparsi per l’Europa ma il suo futuro potrebbe dunque essere nella Milano nerazzurra. Percorso inverso per Eriksen che, nonostante una ripresa nei momenti cruciali della stagione dell’Inter, potrebbe essere destinato a salutare.

Il danese piace alla Juventus e lo scambio con Bentancur (entrambi verrebbero valutati 40 milioni di euro) porterebbe ad una ricca plusvalenza per entrambi i top club di Serie A. In questa stagione Bentancur è stato una pedina fondamentale per Pirlo, con 39 presenze e 4 assist all’attivo. Minutaggio decisamente più ridotto quello dell’ex Tottenham, in campo 29 volte con 2 reti all’attivo.

Situazione dunque in divenire. Alla riapertura del calciomercato estivo mancano ancora diverse settimane ma i piani di Juventus e Inter potrebbero coincidere, portando ad uno scambio che accontenterebbe entrambe le società dal punto di vista tecnico ed economico.