Juventus, bufera su Agnelli | Dure critiche dal giornalista

La Juventus è stata travolta da un vero e proprio polverone mediatico dopo le scelte relative la Superlega. In particolare, continuano gli attacchi per Andrea Agnelli

Il presente della Juventus è caratterizzato dagli scenari di campo, ma anche quelli relativi la politica nel calcio. Il terremoto relativo la Superlega, infatti, ha dominato la scena negli ultimi giorni. Le polemiche sono state veramente molto accese per la decisione da parte di Juventus, Milan e Inter di unirsi al campionato d’elite a livello europeo e, in particolare, la posizione di Andrea Agnelli è sembrata netta sull’argomento.

Il presidente bianconero, infatti, è stato uno dei massimi promotori della competizione e si è posto al centro del nuovo progetto anche pubblicamente e inasprendo inevitabilmente i rapporti con la Uefa e Ceferin. Proprio per questo e parallelamente al naufragio dell’idea, sono stati molti i rumors su presunte dimissioni in vista per il presidente bianconero. E c’è chi ancora ora non si rassegna a quanto successo, continuando a chiedere la testa del presidente. Le polemiche non si placano, dunque, anche nelle ultime ore.

Juventus, dure critiche ad Agnelli: il pensiero di Franchi

Il particolare, il giornalista di TuttoSport, Massimo Franchi, ha espresso un pensiero decisamente critico ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Agnelli è assolutamente impresentabile. Non capisco perché non si sia dimesso: secondo me, se lo avesse fatto, avrebbe ottenuto grande consenso. Agnelli è nella bufera, c’è un bombardamento mediatico su di lui. Dovrebbe fare non uno, ma due passi indietro”.

Un pensiero, come potete leggere, piuttosto netto sulla figura di Andrea Agnelli. Le polemiche degli ultimi giorni stanno riportando, quindi, dei veri e propri strascichi in una stagione in cui la Juventus non sta riuscendo a rispettare le attese né in campionato né in Champions League. Vedremo quale sarà il futuro della società e le prospettive anche per Agnelli.