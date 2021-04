Prima della gara contro il Verona, il mister dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa: “Prematuro parlare di scudetto”

A sei gare dal termine della stagione, e con un vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica (i cugini rivali del Milan, ndr), l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, non si sbilancia sul futuro durante la conferenza stampa prima della partita contro il Verona del mister Ivan Juric che, dopo un inizio di campionato scoppiettante, ha un po’ tirato i remi in barca e non vince da tre match. Anche in ottica calciomercato, il tecnico pugliese preferisce far parlare il campo prima di trarre conclusioni.

Calciomercato Inter, Conte sul futuro: “Prematuro parlarne”

“Io sono una persona che guarda molto al presente e finché qualcosa non ce l’ho in mano e non lo acquisisco insieme alla squadra sarebbe da presuntuosi commentarlo“, ha iniziato Antonio Conte, allenatore della capolista Inter in conferenza stampa. Il riferimento, è chiaro, è allo scudetto, di cui non vuole ancora sentire parlare. Scaramanzia? Chissà.

“Finché non acquisiamo la possibilità di parlare di scudetto sarebbe stupido parlarne. Quando ce lo avremo, mi potrete fare qualsiasi tipo di domanda e risponderò a tutte le domande“, ha concluso il tecnico nerazzurro prima della partita contro il Verona in scena domani a San Siro e valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.