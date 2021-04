Arrivano le parole di Andrea Pirlo il giorno prima di Fiorentina-Juventus sulla non convocazione di Federico Chiesa

All’andata la Juventus ha subito probabilmente la peggior sconfitta della stagione, uno 0-3 netto in casa contro la Fiorentina. Un girone dopo, i bianconeri sono usciti dalla Champions League e lottano per rientrarci. Domani la sfida dell’Artemio Franchi è molto delicata, soprattutto dopo una prestazione non esaltante contro il Parma. La vittoria per 3-1, tuttavia, ha comunque portato un minimo di serenità.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Non potrà contare su Federico Chiesa, come dichiarato: “Federico non sarà tra i convocati, perché non ha recuperato del tutto“. Salta dunque la sfida di uno degli ex della partita, che si è affermato come il miglior colpo sul mercato del ds Paratici.