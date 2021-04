Calciomercato Roma, Allegri in bilico | Pista Arsenal aperta

La Roma ha come prima scelta Massimiliano Allegri per la panchina, ma anche l’Arsenal resta molto interessato

La Roma sembra aver detto definitivamente addio alla qualificazione in Champions League attraverso il campionato. Decisivi i troppi gol subiti e le sconfitte, ma Fonseca è ancora in corsa in Europa League e giovedì prossimo giocherà la semifinale contro il Manchester United. Con il cambio di proprietà, e l’arrivo dei Friedkin e di Tiago Pinto, la società punterà su un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. E uno dei candidati più apprezzati è Massimiliano Allegri, ancora fermo dopo l’esperienza alla Juventus.

Roma, occhio all’Arsenal su Allegri

L’Arsenal sta vivendo forse la peggior stagione degli ultimi anni: ieri l’ennesima sconfitta, in casa contro l’Everton di Carlo Ancelotti. La panchina di Mikel Arteta è sempre più in pericolo, e infatti potrebbe lasciare dalla prossima estate. C’è ancora da concludere l’Europa League, impegnato in semifinale con il Villarreal. Uno dei post-Arteta potrebbe essere proprio Max Allegri, al quale i Gunners sono sempre stati interessati e potrebbe verificarsi un rilancio.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Allegri ha ribadito la totale disponibilità per avviare un progetto con la Roma, anche senza la Champions League. I giallorossi sono in pole, ma non c’è ancora nulla di scritto. le altre squadre possono ancora inserirsi: che siano l’Arsenal o la Juventus.